Дайджест главных новостей Туркменистана на 24 февраля

Президент Туркменистана провел очередное заседание Кабинета Министров, Женщинам и девушкам Туркменистана вручат денежные подарки к 8 марта, в Ашхабаде на выходных ожидается мокрый снег с дождем и другие новости

ТУРКМЕНИСТАН

1. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел по цифровой связи очередное заседание Кабинета Министров, в ходе которого был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов внутренней и внешней политики страны.

2. Денежные подарки вручат представительницам прекрасного пола в Туркменистане по случаю Международного женского дня 8 марта. Соответствующее Распоряжение подписал Президент Сердар Бердымухамедов. Согласно документу, денежные подарки в размере 60 манатов от имени главы государства вручат женщинам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, а также студенткам, школьницам, воспитанницам детских дошкольных учреждений, получающим пенсию и государственные пособия и т.д.

3. По данным Гидрометцентра Туркменистана, в ближайшие выходные в Ашхабаде ожидается неустойчивая погода. В субботу, 24 февраля, в столице будет облачно с прояснениями, временами возможен мокрый снег с переходом в дождь. В воскресенье, 25 февраля, в Ашхабаде также ожидается мокрый снег. В некоторых регионах Туркменистана температура воздуха в эти дни опустится ниже нуля.

4. 26 марта в городе Анау Ахалского велаята запланирована церемония открытия года «Анау – культурная столица тюркского мира – 2024». В ее рамках пройдет концерт, конференции и пресс-конференции с участием представителей тюркских народов.

5. Аннагурбанов Нурмухаммет Мейлисгелдиевич назначен хякимом Бюзмейинского этрапа города Ашхабад. Соответствующий Указ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал в ходе заседания Кабинета Министров.

6. Президент Сердар Бердымухамедов дал поручение держать под строгим контролем ход реконструкции Ашхабадского конноспортивного комплекса. В настоящее время на территории комплекса запланировано строительство новых дополнительных конюшен, ветеринарной аптеки, магазина конных принадлежностей, автостоянок открытого типа, водосборников, технических зданий, а также установка мониторов различного размера и современного оборудования. Кроме этого, планируется реконструкция имеющихся конюшен, главного входа, трибун для зрителей, карантинного здания, спортивной площадки, открытого манежа, а также благоустройство прилегающих территорий.

В МИРЕ

7. Команда исследователей из Чикагского университета представила революционное изобретение – ультратонкий кардиостимулятор, который в 100 раз тоньше человеческого волоса! Это устройство способно регулировать работу как сердечно-сосудистой, так и нервной системы организма. Миллионы людей по всему миру уже пользуются кардиостимуляторами. По словам ученых, новый кардиостимулятор будет не только более компактным и удобным, но и значительно более надежным. Его работа основана на использовании света, что позволяет полностью отказаться от подвижных частей и проводов, являющихся слабым звеном традиционных устройств.

НОВОСТИ СПОРТА

8. Туркменский боец Абдулла Бабаев победил Абдулазиза Юлдошева из Таджикистана в поединке на турнире AMC Fight Nights 123. Бабаев одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Отметим, что для туркменского бойца этот бой стал дебютным в Fight Nights. Абдулла Бабаев – мастер спорта международного класса по боевому самбо, трехкратный обладатель Кубка мира, чемпион Азии и чемпион мира по панкратиону. Является представителем спортивной организации Gala Sports Management.