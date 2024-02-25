В Туркменистане объявили конкурс-выставку архитектурных проектов
В Туркменистане объявлен архитектурно-проектный конкурс-выставка «Развитие национального зодчества в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».
К участию в мероприятии приглашаются школьники, студенты, молодые преподаватели, начинающие архитекторы Туркменистана, а также молодежь, увлеченная искусством архитектуры.
Организатор конкурса — Центральный совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.
Конкурс проводится по трем номинациям:
- Жилые дома;
- Здания культурно-бытового назначения и парки;
- Объемный макет или 3D-анимация.
Лучшие архитектурные проекты определятся в рамках выставки.
При оценке представленных проектов будут учитываться планировочные (удобство использования) и конструктивные решения (долговечность), их экономическая целесообразность, эстетические и национальные особенности, актуальность.
С правилами проведения конкурса и оформления проектов можно ознакомиться на сайте Центрального совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули в разделе Конкурсы.
Победители и призеры, а также отличившиеся участники конкурса-выставки будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками, сообщает издание «Туркменистан: золотой век».