В Туркменистане объявили конкурс-выставку архитектурных проектов

В Туркменистане объявлен архитектурно-проектный конкурс-выставка «Развитие национального зодчества в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

К участию в мероприятии приглашаются школьники, студенты, молодые преподаватели, начинающие архитекторы Туркменистана, а также молодежь, увлеченная искусством архитектуры.

Организатор конкурса — Центральный совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Конкурс проводится по трем номинациям:

Жилые дома;

Здания культурно-бытового назначения и парки;

Объемный макет или 3D-анимация.

Лучшие архитектурные проекты определятся в рамках выставки.

При оценке представленных проектов будут учитываться планировочные (удобство использования) и конструктивные решения (долговечность), их экономическая целесообразность, эстетические и национальные особенности, актуальность.

С правилами проведения конкурса и оформления проектов можно ознакомиться на сайте Центрального совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули в разделе Конкурсы.

Победители и призеры, а также отличившиеся участники конкурса-выставки будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками, сообщает издание «Туркменистан: золотой век».