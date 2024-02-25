В Ашхабаде открылась выставка «Бесконечный мир»

Во Французском институте в Ашхабаде открылась новая выставка, адаптированная к комиксу «Бесконечный мир», который в 2022 году был издан в виде книги — самой продаваемой во Франции.

Издание иллюстрирует встречу и диалог между двумя авторами Жан-Марком Янковичи и Кристофом Бленом на тему энергетики и климата.

С помощью этого проекта Французский институт стремится привлечь внимание к вопросам, связанным с экологическим преобразованием.

Выставка предлагает пространство для индивидуальных и коллективных действий: контейнеры для переработки отходов и возможность принять участие в местных экологических акциях.

В рамках проведения выставки состоится ряд презентаций и дискуссий.

Выставка открыта для всех желающих с 9:00 до 20:00.

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