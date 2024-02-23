У туркменского бойца Бабаева сменился соперник на турнире Fight Nights 123 в Москве

Мастер спорта международного класса по боевому самбо из Туркменистана Абдулла Бабаев столкнулся с неожиданной заменой соперника накануне своего дебютного боя на турнире Fight Nights 123 в Москве.

Вместо ранее объявленного россиянина Артема Атакулова его соперником стал представитель Таджикистана Абдулазиз Юлдашев, который принял бой на коротком уведомлении. Атакулов снялся с турнира из-за травмы.

– Артем Атакулов вынужден сняться с турнира по причине полученной травмы. Мы рады, что на замену согласился выйти сильный боец из Таджикистана Абдулазиз Юлдашев. Уверен, это будет захватывающий и конкурентный бой, – прокомментировал ситуацию представитель организаторов турнира.

Бой пройдет 23 февраля в Москве. Его прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Удар», начало в 21:00 по ашхабадскому времени.

Абдулла Бабаев известен как трёхкратный обладатель Кубка мира, чемпион Азии и мира по панкратиону. Для него это будет дебютный бой на турнире Fight Nights.