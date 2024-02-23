Туркменистан представил в Женеве достижения по цифровизации морских перевозок

В ходе 86-й сессии Комитета по внутреннему транспорту ЕС в Женеве председатель агентства «Туркмендениздеряёллары» Аннадурды Косаев рассказал о прогрессе Туркменистана в сфере цифровизации морского транспорта, сообщает сайт Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

Как отметил спикер, страна активно реализует Концепцию развития цифровой экономики и Государственную программу развития цифровой экономики на 2021-2025 годы. В частности, в Международном морском порту Туркменбаши внедрена автоматизированная система TOS (Terminal Operation System) для электронного обмена данными. Также налажен онлайн-сервис продажи билетов и приема заявок от клиентов.

Помимо этого, подписано соглашение с Бакинским портом об автоматизированном обмене данными, ведутся работы по сопряжению информационных систем.

В перспективе планируется создать цифровую платформу для упрощения коммуникации между Каспийскими и Черноморскими портами, а также крупными портами Европы.