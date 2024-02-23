Почти 500 спортсменов сразились за медали открытого первенства Ашхабада по кикбоксингу

С 19 по 22 февраля в столице Туркменистана прошло открытое первенство по кикбоксингу среди представителей сборных команд велаятов и города Ашхабада с целью выявления перспективных спортсменов. В соревнованиях приняли участие 490 атлетов, сообщает МИЦ.

Организатором турнира выступили Главное управление физкультуры и спорта Ашхабада совместно с Федерацией кикбоксинга Туркменистана.

Участники боролись за награды в разных весовых категориях. Особо отличились юные спортсмены 2012-2013 годов рождения, а также опытные бойцы с международными достижениями.

Поединки проходили строго по правилам Международной федерации кикбоксинга. Каждый бой состоял из трех 2-минутных раундов.

В итоге больше всех золотых наград завоевали представители Ашхабада – 30 медалей. Второе место у спортсменов Лебапского велаята с 13 золотыми медалями.

Победители были награждены ценными призами и грамотами.