Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Президиума Халк Маслахаты Туркменистана

В Ашхабаде под председательством Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Президиума Халк Маслахаты – высшего органа народной власти в стране, передает TDH.

На заседании обсуждались первоочередные задачи по реализации Программы социально-экономического развития страны на текущий год. В нем приняли участие члены Президиума Халк Маслахаты и Правительства, депутаты Меджлиса, представители политических партий и общественных организаций.

Также на повестку дня было вынесено обсуждение Плана работы высшего органа народной власти Туркменистана на 2024 год по основным направлениям деятельности совместно с госорганами и общественными объединениями.

Заседание прошло в здании Türkmenistanyň Maslahatlar merkezi.