Главному тренеру сборной Туркменистана по футболу Мергену Оразову – 36 лет

Сегодня 36-й день рождения отмечает главный тренер национальной сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов.

Мерген начал заниматься футболом в 7 лет в команде «Ак гуш» под руководством известного детского тренера Сергея Акопянца. В 16 лет юный футболист попал в дубль ашхабадской «Нисы», где в то время работал тренер Борис Григорьянц.

Вскоре Мергена стали привлекать к играм за основной состав «Нисы». Карьера молодого футболиста развивалась успешно. Однако после окончания школы Оразов поступает в Университет Пенсильвании в США, где продолжает играть в футбол за университетскую команду.

Получив образование в области бизнес-менеджмента, Мерген по возвращении на родину начинает профессионально заниматься футзалом. В составе клуба «Арвана» он пять раз выигрывал чемпионат Туркменистана и столько же раз играл за сборную на Кубке Азии.

Завершив карьеру игрока, Оразов дважды приводил в качестве главного тренера футзальный клуб «Копетдаг» к чемпионству. В 2020 году он был признан лучшим тренером Туркменистана по футзалу.

В 2021 году Оразов возглавил футбольный клуб «Ахал». За два года команда под его руководством одержала первую в истории победу в Лиге чемпионов АФК, а также выиграла чемпионат и Кубок Туркменистана. Сам Мерген был признан лучшим тренером Туркменистана 2022 года.

В феврале 2023 года Оразов оставил пост главного тренера «Ахала» ради работы в сборной Туркменистана. Специалист принял команду после отставки Язкули Ходжагельдыева, под руководством которого туркменские футболисты не смогли преодолеть в Малайзии отборочный этап для участия в финальном турнире Кубка Азии-2023.

– Планируем создать крепкую команду, которая будет мотивирована и биться в каждой игре, – отметил Оразов после назначения.

Под руководством Мергена Оразова сборная Туркменистана провела 8 матчей. Её соперниками были команды Малайзии (0:1), Таджикистана (1:1), Узбекистана (0:2 и 1:3), Омана (0:2), Индонезии (0:2), Бахрейна (1:1) и Гонконга (2:2).

Ближайшие матчи национальной сборной состоятся в марте 2024 года. 14 марта туркменистанцы проведут контрольный спарринг с Казахстаном, а 21 и 26 марта – сыграют с командой Ирана в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.