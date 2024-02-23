В Туркменском государственном университете отмечают 300-летие Махтумкули тематической Неделей

В Туркменском государственном университете (ТГУ) имени Махтумкули с 19 по 24 февраля проходит Неделя, посвященная 300-летнему юбилею великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Мероприятие организовано кафедрой туркменской литературы университета и носит название «Махтумкули и туркменская литература». В программу включены научные конференции, открытые лекции, творческие встречи, конкурсы и олимпиады.

На торжественной церемонии открытия Недели выступили профессора и преподаватели университета. Студенты с воодушевлением исполнили песни на стихи Махтумкули Фраги.

Открытые лекции для студентов были посвящены истории туркменской литературы и творчеству выдающихся писателей. На научно-практических конференциях обсуждались результаты современных литературоведческих исследований.

Кроме того, в рамках Недели состоятся театрализованные представления по мотивам произведений классика, а также конкурс юмористических сценок на тему студенческой жизни. Студенты посетят культурные центры Ашхабада.

Для участников акции объявлен ряд творческих конкурсов с награждением победителей на торжественной церемонии закрытия 24 февраля.