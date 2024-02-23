В Лебапе открылась выставка известных художников Алымджана и Елены Ишанкулыевых

В историко-краеведческом музее Лебапского велаята состоялось открытие выставки художественных полотен Алымджана и Елены Ишанкулыевых, и их учеников. Символично, что главным лейтмотивом для выставки послужило памятное изречение великого туркменского поэта и мыслителя Востока: «Всё, всё скажи, пока душа жива, потомкам в дар оставь свои слова». А представленные на ней картины, были созвучны девизу нынешнего года «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Образ Махтумкули Фраги доминировал во многих работах, а также эпизоды из его биографии, связанные со странствиями поэта; старейшими уникальными памятниками зодчества (медресе Идрис-баба), где по преданьям учился великий классик XVIII века. Быт и традиции туркменского народа, вековая история, своеобразная природа родного края – стали основными мотивами, вдохновившими юных художников и их наставников.

Многогранное творчество современного туркменского художника, лауреата Государственного конкурса Türkmeniň altyň Asyry, члена союза художников Туркменистана Алымджана Ишанкулыева хорошо известно в Туркменистане и за рубежом. Оно несет в себе черты яркой индивидуальности, в нём присутствуют разнообразные жанры – пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетно-тематическое полотно.

Ведущей в его искусстве является техника граттаж или гратография (что означает с французского языка — скрести, царапать), получившая большое распространение в начале XX века в работах — российского художника Мстислава Добужинского, литовского графика Домицеле Тарабильде, американской художницы Кристины Пенеску.

Полотна, выполненные в данной технике необычны: путем процарапывания иглой контуров и штрихов на черном листе бумаги, можно получить многоцветное или монохромное произведение. Техника гратографии обладает сложностью выполнения, лаконичностью и особой выразительностью.

В Туркменистане Алымджан Ишанкулыев — единственный художник, который работает в данной технике. Среди его картин, выполненных в гратографии: триптих «Почитая наследие», «Путь, пройденный туркменским народом», «Культурное наследие туркмен», «Караван-сарай Дая-хатын», «Мавзолей Астан-баба», «Семья».

Особое место в творчестве мастера занимают картины, посвященные образу основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги: например, «Махтумкули у медресе Идрис баба» (2014, 40×40, гратография), «Махтумкули в процессе создания стихотворения «Будущее Туркмении» (2014, 55×40, гратография).

На выставку автор предоставил свою недавно законченную, третью оригинальную картину — «Мечты Махтумкули, воплощенные в жизнь».

В настоящее время художник Алымджан Ишанкулыев с вдохновением творит и увлеченно преподает в стенах Лебапской специальной школы искусств. Передает свой бесценный опыт и знания молодому талантливому поколению, проводит каждый год традиционные выставки под названием «Наставник и студенческая молодежь». Вот и на нынешней выставке лучшие свои работы представили его одаренные студенты: Адылхан Шерипов, Бягуль Базарова, Акджемал Шербаева.

Сподвижник и близкий ему по духу человек, жена Елена Ишанкулыева, является выпускницей Государственной Академии художеств Туркменистана (2001-2007), воспитанницей известных мастеров живописи – народного художника Туркменистана Дурсунсолмаз Мухаммедовой, Алексея Кинякина, Диларом Якубовой.

Автор универсальных полотен, выполненных в технике шелкографии, в числе которых — «Весна», «Мои преданные друзья», «Ангел»; она неоднократно участвовала во многих художественных выставках и форумах Туркменистана.

Ученики Елены Ишанкулыевой: Дженнет Худайбердиева, Эльнара Саидова, Мехриджемал Хакимова — являются лауреатами V Международного художественного онлайн-конкурса детского рисунка «Магия дружбы», прошедшего в Азербайджане (Баку, 2023 год) и многих других престижных международных конкурсов, где принимали участие дети из многих стран мира.

Будучи опытным педагогом и тонким психологом, она помогает своим юным воспитанникам найти себя и отразить своё мировосприятие на холсте.

Организаторами выставки выступили – областное управление культуры, специальная школа искусств, детская художественная школа Туркменабата и велаятское объединение профсоюзов Туркменистана, которые отметили почетными грамотами и памятными подарками высокие достижения её участников.

Творческие экспозиции, представленные на выставке «Наставник и студенческая молодежь» привлекли значительную зрительскую аудиторию и имели большой успех.

Как отметил художник Алымджан Ишанкулыев: