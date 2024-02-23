Ашхабад готовится к финалу XIII Спартакиады

В марте-апреле в Ашхабаде пройдут финальные соревнования XIII Спартакиады «Туркменистан – страна духовности и здоровья» среди команд министерств и ведомств, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Организаторами спортивной акции выступают Государственный комитет по физической культуре и спорту, Демократическая партия, Национальный центр профсоюзов и Центральный совет молодежной организации им. Махтумкули.

В программу включены соревнования по 8 видам: волейбол, баскетбол, плавание, легкая атлетика, настольный теннис, гореш, шахматы. Победители будут награждены от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова ценными подарками, медалями и кубками.