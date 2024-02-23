«Аль-Наср» Роналду вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК, обыграв соперника «Ахала»

Футбольный клуб «Аль-Наср» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК, одержав победу над «Аль-Фейхой». В ответной встрече 1/8 финала «Аль-Наср» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Отавио и Криштиану Роналду.

В первом матче клубов из чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» также праздновал минимальную победу 1:0 благодаря забитому мячу Роналду.

Теперь в 1/4 финала «Аль-Наср» сразится с представителем ОАЭ «Аль-Айном». Эти матчи пройдут в марте.

«Аль-Фейха», проигравшая «Аль-Насру», ранее была соперником туркменского «Ахала» на групповом этапе турнира. Несмотря на победу над саудитами дома, «Ахалу» этого оказалось недостаточно для выхода из группы.

Любопытно, что «Аль-Айн» – соперник «Аль-Насра» по четвертьфиналу – также играл с «Ахалом» на групповом этапе. Хотя туркменский клуб и показал достойный футбол в матчах с арабами, он уступил – со счетом 2:4 в гостях и 1:2 дома.

Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов АФК является японский «Урава Ред Даймондс», который в этом сезоне не сумел преодолеть групповой этап.