Эйфелева башня закрыта для туристов

Посетителям Эйфелевой башни было отказано в посещении из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщает Associated Press.

На входе был размещен знак на английском языке с надписью: «Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта. Мы приносим извинения».

Эта достопримечательность в центральной части Парижа наблюдала резкий рост числа посетителей в преддверии летних Олимпийских игр во французской столице.

Туристы, планировавшие посетить Эйфелеву башню в понедельник, были предупреждены о возможных сбоях. Посетителям рекомендовали проверять информацию на сайте перед поездкой к памятнику или отложить свою поездку. Владельцам электронных билетов было предложено проверить свои почтовые ящики заранее.

Некоторые посетители выразили разочарование, но они понимают требования работников о справедливой зарплате и условиях труда.

Эйфелева башня обычно открыта 365 дней в году. Закрытие в понедельник — уже второе за два месяца из-за забастовок. В декабре башня была закрыта для посетителей на целый день во время рождественских и новогодних праздников из-за забастовки по поводу переговоров о контракте.

Стефан Дьё, представитель профсоюза, который представляет большинство сотрудников Эйфелевой башни, заявил, что забастовка направлена на повышение зарплаты в соответствии с доходами от продажи билетов и улучшение обслуживания памятника.