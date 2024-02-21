Ученые выяснили, когда наступает «возраст счастья»

Многие считают студенческие годы лучшим периодом жизни, но научные исследования говорят о другом: пик счастья и уверенности в себе наступает гораздо позже. Ученые сходятся во мнении: в 60 лет люди чувствуют себя значительно счастливее, чем в молодости. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на Time.

Исследования показали, что уровень тревоги, стресса и депрессии наиболее высок в период от 20 до 30 лет.

К 60 годам многие люди добиваются стабильности в жизни: дети вырастают, карьера построена и т.д. С возрастом люди, как правило, учатся проще относиться к повседневным проблемам и не зацикливаться на пустяках.