Пушкинский театр Ашхабада отправляется на гастроли в Балканский велаят
С 26 февраля по 3 марта Государственный русский драматический театр имени А. С. Пушкина совершит гастрольный тур в Балканский велаят, где побывает со своими спектаклями в разных городах и этрапах.
Творческий коллектив театра представит зрителям западного региона Туркменистана детский спектакль «Золотой цыпленок», а также постановку по пьесе С.Злотникова «Пришел мужчина к женщине».
Спектакли будут демонстрироваться в следующих городах:
- 26 февраля в Доме культуры Гызыларбатского этрапа в 14:30 и 16:30;
- 27 февраля в Доме культуры города Берекет в 14:30 и 16:30;
- 28 февраля в Государственном драматическом театре имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Балканабате спектакль «Золотой цыпленок» состоится в 14:30, «Пришел мужчина к женщине» – в 16:30 и 18:30;
- 29 февраля в Государственном драматическом театре имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Балканабате спектакль «Золотой цыпленок» в 14:00, спектакль «Пришел мужчина к женщине» в 18:00;
- 1 марта в Доме культуры КНПЗ города Туркменбаши в 14:30 и 18:00;
- 2 марта в Доме культуры КНПЗ города Туркменбаши в 14:30, 16:30 и 18:30;
- 3 марта в Доме культуры КНПЗ города Туркменбаши в 12:00, 14:00 и 18:00.