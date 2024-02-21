Пушкинский театр Ашхабада отправляется на гастроли в Балканский велаят

С 26 февраля по 3 марта Государственный русский драматический театр имени А. С. Пушкина совершит гастрольный тур в Балканский велаят, где побывает со своими спектаклями в разных городах и этрапах.

Творческий коллектив театра представит зрителям западного региона Туркменистана детский спектакль «Золотой цыпленок», а также постановку по пьесе С.Злотникова «Пришел мужчина к женщине».

Спектакли будут демонстрироваться в следующих городах: