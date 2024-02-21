«Дизайн плюс» проведет очередную мини-ярмарку во Французском институте Ашхабада

24 февраля творческое сообщество «Дизайн плюс» в очередной раз представляет работы мастеров Туркменистана на мини-ярмарке во Французском институте Ашхабада.

В этот раз вы сможете познакомиться с работами:

Мухаммедовой Бахар — цветы-светильники

Алиевой Асии — современные сумки в стиле этники

Кемджаевой Майи — украшения и аксессуары из туркменской вышивки

Жанчуриной Елены — новый взгляд на украшения из меди и вышивки

Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.