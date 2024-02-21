В Туркменистане набирают популярность национальные сервисы обмена сообщениями

Разработанные в Туркменистане сервисы обмена электронными сообщениями набирают все большую популярность среди пользователей в стране, рассказали Turkmenportal в агентстве «Туркменсвязь».

В частности, мессенджером Start для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, фото, видео и другими файлами на сегодняшний день пользуются более 350 тысяч людей. Сервис доступен для скачивания через Google Play и App store. Приложение можно использовать также для голосовых и видеозвонков.

Еще пользователи в Туркменистане создали более 45 тысяч электронных почтовых ящиков на портале Sanly.tm, который предоставляет доступ к новостям, информации о погоде и развлекательному контенту.

Национальные сервисы достаточно просты и удобны в использовании, они разработаны с учетом потребностей граждан Туркменистана. Большое внимание при этом уделено безопасности передаваемых данных – используются защищенные протоколы передачи информации и криптография.