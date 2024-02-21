В Мары определились чемпионы Туркменистана по ушу

В Мары прошёл чемпионат Туркменистана по ушу, организованный Государственным комитетом по физической культуре и спорту совместно с Федерацией ушу страны. Соревнования состоялись в спортивном зале Специализированной спортшколы №4, сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

В первенстве приняли участие спортсмены из всех велаятов и столицы Ашхабада. В их число вошли 55 ушуистов и 10 тренеров из Ашхабада, 14 спортсменов и 1 наставник из Ахалского велаята, 19 участников и 2 тренера из Лебапского велаята, 18 бойцов и 2 тренера из Дашогуза, а также 14 спортсменов и 2 наставника из Мары. Чемпионат проходил под общим руководством председателя Федерации ушу Туркменистана Ялкыма Нурыева. Главным судьей выступил специалист национальной категории Тиркиш Довлетов из Ашхабада, секретарем соревнований стал судья национальной категории Мекан Дурдыев из Мары.

По итогам трёхдневных состязаний среди мужчин победителями в своих весовых категориях и обладателями золотых наград стали: Муса Язмурадов (48 кг, Ашхабад), Хемра Халмырадов (52 кг, Ахалский велаят), Давут Бекмурадов (56 кг, Ашхабад), Умыт Бекмурадов (60 кг, Ахалский велаят), Максат Хандурдыев (65 кг, Ашхабад), Мекан Палтаев (75 кг, Ашхабад). Также золото завоевали Мухаммет Джумамырадов, Кемал Довлетов (оба — Ашхабад), Гайгысыз Атаев (Марыйский велаят), Довран Атаев и Бабаджан Ывадуллаев (оба – Ашхабад).

В женском зачёте лучшие результаты показали: Гулялек Халлыкова и Рейхан Засанова (Лебапский велаят), Ибимерьем Акмухаммедова и Мяхрибан Гылычдурдыева (Ахалский велаят), Айлар Назарова (Марыйский велаят), Говхер Говшудова (Ашхабад).

По итогам командного первенства на первом месте оказались представители Ашхабада с 9 золотыми медалями. На втором месте – сборная Ахалского велаята (4 золота), на третьем – команда Лебапского велаята (3 золота).

На торжественной церемонии закрытия победителям и призёрам вручили медали и почётные грамоты Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту.