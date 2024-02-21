В ИМО МИД Туркменистана состоялась выставка рисунков «Культура мира — глазами молодежи»

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась выставка рисунков, представленных на конкурс «Культура мира — глазами молодежи», проведенный среди школьников страны.

Конкурс был приурочен к Дню дипломатического работника Туркменистана, и его цель состояла в повышении осведомленности молодого поколения в сфере мира и безопасности на планете, сообщается на сайте ИМО МИД.

В церемонии открытия выставки приняли участие глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане М. Фаязи, профессорско-преподавательский состав института и члены жюри.

Интерес к конкурсу проявили школьники из разных уголков страны, они представили более 500 рисунков, отображающих миролюбивую внешнюю политику страны.

Как отмечает источник, итоги конкурса будут оглашены в ближайшее время.