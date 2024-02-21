В Ашхабаде состоится лекция-концерт по творчеству композитора Игоря Пинхасова

Заслуженный деятель искусств Туркменистана Ровшен Непесов проведет лекцию-концерт по творчеству композитора Игоря Пинхасова — уроженца Ашхабада.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», лекция под названием «Игорь Пинхасов. Парадоксы времени» состоится 22 февраля в Туркменской национальной консерватории им. Майи Кулиевой.

Программа концерта включает участие камерного оркестра и музыкантов-солистов.

Лекция-концерт будет проходить в 55 аудитории. Начало в 15.00.