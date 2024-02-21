Авиакомпания «Туркменистан» объявила скидки на билеты в Милан, Лондон, Франкфурт и Хошимин

Национальный авиаперевозчик Туркменистана объявил о скидках на рейсы из Ашхабада в Милан, Лондон, Франкфурт, Хошимин и в обратном направлении до конца марта, сообщается на официальном сайте turkmenistanairlines.tm.

На рейсы установлены следующие тарифы:

Ашхабад – Милан – Ашхабад: 7300 ТМТ,

Ашхабад – Лондон – Ашхабад: 7847 ТМТ,

Ашхабад – Франкфурт – Ашхабад: 7540,9 ТМТ,

Ашхабад – Хошимин – Ашхабад: 7294 ТМТ.

Регулярные пассажирские рейсы в Милан будут запущены 6 марта, а в Хошимин – 5 марта.