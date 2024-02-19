«Туркмен Логистика» и морской порт Туркменбаши укрепляют стратегическое сотрудничество

Подписанный Меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией «Туркмен Логистика» и Международным морским портом Туркменбаши и план совместных действий на 2024 год направлены на реализацию совместных мер по информированию международных партнёров о техническом и технологическом потенциале порта, льготах и возможностях, созданных в порту, а также по привлечению иностранных перевозчиков.

Таким образом, это позволит укрепить государственно­частное партнёрство для развития потенциала Международного морского порта Туркменбаши и связанного с ним транспортно­логистического сектора, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В планах совместных мероприятий между Ассоциацией «Туркмен Логистика» и Международным морским портом Туркменбаши предусмотрено проведение конференций и бизнес­форумов посвящённых транзитным возможностям порта Туркменбаши. На этих мероприятиях предполагается участие руководителей крупных транспортно­логистических организаций и предприятий из стран Центральной Азии, Российской Федерации, Китая, Грузии, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Индии, Ирана и Республики Корея.

Также планируется организация визитов для заинтересованных представителей международных компаний и туркменских перевозчиков для ознакомления с инфраструктурой порта и предлагаемыми для перевозчиков услугами.

Стратегическое партнёрство между Ассоциацией «Туркмен Логистика» и Международным морским портом Туркменбаши обещает открыть новый этап для развития транспортно­транзитного сектора Туркменистана.

Ранее мы сообщали, что «Туркмен Логистика» и КСТП провели вебинар по новым векторам мультимодальных перевозок.