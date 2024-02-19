Туркменский эколог Александр Щербина: «В Каспий, извините за нескромность, я влюблён…»

Зоолога, орнитолога, национального эксперта и нештатного консультанта Хазарского государственного природного заповедника Александра Щербина коллеги по работе и друзья называют человеком «знающим о Каспии всё». Сам Александр Алексеевич поправляет: многое, ибо знать всё человек не может. Скромничает, но за плечами более полувека научной деятельности, участия в различных природоохранных проектах международного уровня, преимущественно по тематике горячо любимого Каспия.

Он является членом Мензбировского орнитологического общества Туркменистана, Орнитологического общества Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии — OSME, был кооптирован в его состав с 2019. Ныне заядлый фотоохотник, в прошлом — «Почетный охотник Туркменистана» бывший в составе руководства Туркменохотрыболовсоюза.

На протяжении многих лет научные экспедиции по изучению, а особенно учету гнездящихся, пролетных и зимующих птиц, а так же тюленей в туркменском секторе Каспия проходят с его участием. Лично им были найдены и описаны ранее неизвестные науке колониальные гнездовья, открыт ряд видов животных, новых для фауны Туркменистана.

Им опубликовано более 60 научных работ по изучению различных представителей биоразнообразия Туркменистана, их практическому и медико-биологическому значению для человека и экологической обстановки в среде их обитания. Также он является соавтором сборника «Ключевые орнитологические территории Туркменистана» (Ашхабад, 2009), Красной книги Туркменистана 2011 и 2021 годов, «Полевого иллюстрированного определителя птиц Туркмени­стана» (Ашхабад, 2013).

Родился Александр в Башкирии, но все детство и юность его прошли на Донбассе. Предки его по отцовской линии занимались ремонтом и отделкой храмов, любили природу. Дедушка по маминой линии был инженером на судоремонтном заводе в Севастополе, заядлым рыболовом и охотником. Мама Александра видела в сыне врача, а отец — дирижёр по профессии – конечно же, музыканта. Когда пришла пора выбирать профессию, Александр, увлекавшийся в ту пору физикой, химией и очень любивший с детства природу и птиц, выбрал биологический факультет Донецкого государственного университета, который в последствие окончил с отличием. С первого курса он с головой окунулся в науку, в рамках полевых экспедиций изучал обитателей Японского моря, флору и фауну дальневосточной тайги, реки Амур, озера Байкал и Южного Урала, а дипломная работа была посвящена изучению птиц Донецкой области.

«Нас готовили к работе в любом регионе бывшей огромной страны, — рассказывает А. Щербина. — Когда я в 1971 году успешно защитил дипломную работу, мне предложили продолжить учебу в аспирантуре, но, пользуясь правом обладателя красного диплома, я выбрал распределение в Красноводский заповедник, имевший статус орнитологического».

В Каспий Александр Алексеевич влюбился всерьез и бесповоротно во время первого рейса на пароме из Баку в Красноводск, где на подходе к прорези у знаменитого обливного камня Карабаба их встретило стадо многочисленных в те годы каспийских тюленей. Он и по сей день не перестает восхищаться этими красивыми животными, которых, к сожалению, с годами в природе становится все меньше.

Свою работу в Красноводском госу­дарственном заповеднике (впоследствии переименованном в Хазарский) молодой энтузиаст начал в качестве научного сотрудника. За годы своей работы он снимал фильмы о Прикаспии, вел рубрику «Дела заповедные» на областной телестудии, опубликовал десятки работ в СМИ о растительном и животном мире региона, проблемах охраны природы, читал лекции, вел просветительскую работу в школах и на предприятиях, руководил охотхозяйством области.

«В дальнейшем мне кроме научных занятий орнитологией понадобилось расширить свою профессиональную деятельность и освоить смежные дисциплины, в частности бактериологию, эпизоотологию и эпидемиологию, послужить в военной санитарно-эпидемиологической системе, а после выхода в отставку поработать в частном секторе и экологии. Но мои родные, близкие, друзья и коллеги говорили и говорят: «Каспий — это Санин «жидкий якорь» и добровольно он сам с него никогда не снимется!». Я надеюсь, что мои знания и опыт принесут ему пользу», — признается Александр Алексеевич.

В жизни и профессии он всегда руководствуется двумя простыми истинами: «нигде, никому и ничему не вреди» и «выбирай дело по душе, не останавливайся в развитии, работай честно». В приоритетах у него — естественные законы, на которых зиждется лучшая составляющая часть жизни, семейные ценности, взаимопонимание.

Он не устает осваивать новые профессиональные знания и хочет успеть сделать ещё много полезных и нужных вещей. Вот, такой он – Александр Алексеевич Щербина, влюбленный в Каспий.