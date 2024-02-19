Туркменистан и Казахстан договорились о проведении Дней культуры

Делегация Министерства культуры Туркменистана совершила 15-16 февраля рабочий визит в Казахстан, где обсудила с руководством Минкультуры Казахстана и Акиматом Астаны проведение Дней культуры двух стран в 2024 году. Об этом сообщает посольство Туркменистана в Казахстане.

Туркменская сторона проинформировала о подготовке к торжественному проведению своих Дней культуры в Астане в текущем году. Отметив важность таких мероприятий для укрепления связей между народами, казахстанская сторона заверила в готовности оказать всестороннюю помощь в организации. В свою очередь, Казахстан выдвинул инициативу провести свои Дни культуры в Туркменистане осенью 2024 года.

Кроме того, участники встречи обсудили ход работ по установке памятников классикам двух стран – туркменскому поэту Махтумкули Фраги в Астане и казахскому поэту Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде. Особое внимание было уделено строительству в туркменской столице уникального Парка дружбы в культурно-парковом комплексе Махтумкули Фраги.

Подчеркнув значение переговоров для укрепления дружеских связей, туркменский посол в Казахстане Батыр Реджепов пригласил казахстанскую делегацию принять участие в международной конференции министров культуры в Ашхабаде в 2024 году, который объявлен в Туркменистане Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

В завершение встречи стороны договорились поддерживать регулярные контакты по вопросам культурного сотрудничества.