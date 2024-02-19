В Туркменистане пройдет выставка в честь 16-летия Союза промышленников и предпринимателей

17-18 марта в выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана пройдет многопрофильная выставка, посвященная 16-летию создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, на которой будут представлены новинки отечественной промышленности и сферы услуг.

Посетители смогут ознакомиться с современными достижениями частного сектора экономики Туркменистана – увидеть образцы инновационной продукции предприятий, новые виды услуг, предлагаемых бизнесом. Большой интерес представляет демонстрация импортозамещающей продукции – товаров, производство которых налажено в Туркменистана и которые способны конкурировать с зарубежными аналогами.

Выставка станет хорошей возможностью для производителей продемонстрировать свои достижения потенциальным клиентам и партнерам, а также наладить новые деловые контакты.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов неоднократно подчеркивал, что успешное развитие предпринимательства неразрывно связано со степенью экономического роста и перехода страны к рыночным отношениям. В связи с этим СППТ активно содействует расширению деловой активности в частном секторе.

Союз оказывает информационную, консультационную и организационную поддержку предпринимателям – своим членам. Он налаживает для них выгодные партнерские связи, помогает в продвижении продукции на внутреннем и внешних рынках. Бизнесмены получают возможность представить свои товары и услуги на профильных выставках и ярмарках.

Важным направлением работы СППТ является стимулирование импортозамещения для увеличения производства отечественной продукции высокого качества и ее экспортного потенциала.

Желающие принять участие в выставке по случаю 16-летия СППТ должны обратиться в Союз письменно до 25 февраля. В письме потенциальные участники должны указать сферу своей производственной деятельности, необходимую площадь стендов (м2) и предоставить их эскизы.