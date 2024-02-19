18 февраля в Туркменистане отмечают День дипломатических работников. Этот праздник – дань уважения всем, кто по роду своей деятельности отвечает за внешнюю политику Туркменистана и поддержание положительного имиджа страны на мировой арене.

За годы независимости в Туркменистане сформировалась эффективная внешняя политика, основанная на принципах постоянного нейтралитета и открытости международному сотрудничеству. Благодаря ее успешной реализации, дипломатия страны за короткий период времени вышла на качественно новый уровень и продемонстрировала свою способность решать важные глобальные задачи в интересах мира и устойчивого развития.

«Сегодня дипслужба как атрибут государственного аппарата выполняет стратегические функции по обеспечению мира и безопасности в стране, выработке благоприятных условий для внутреннего развития, поддержания атмосферы дружбы и добрососедства, межгосударственного партнёрства», – подчеркнул в своем поздравительном послании в адрес дипломатических работников Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В День дипломатических работников в Институте международных отношений МИД Туркменистана традиционно проходит торжественная конференция, посвященная этому профессиональному празднику. В работе мероприятия принимают участие руководители и сотрудники дипломатической службы Туркменистана, дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, преподаватели и студенты высших учебных заведений.

На конференции обсуждаются актуальные вопросы глобальной повестки и роль Туркменистана в формировании справедливой системы международных отношений. Особое внимание уделяется философии внешней политики страны – «Диалог – гарантия мира», призванной укреплять взаимопонимание и сотрудничество между народами.