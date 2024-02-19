В США к свободной продаже разрешили генно-модифицированные петунии

В США разрешили к свободной продаже светящиеся в темноте петунии Firefly. Министерство сельского хозяйства страны дало зеленый свет этой биоинновации. Об этом сообщает techcult.ru.

Днем эти цветы ничем не отличаются от обычных петуний, но с наступлением ночи они преображаются, излучая зеленоватое свечение. Это стало возможным благодаря модификации их генетического кода.

Чем лучше развито растение, тем ярче оно светится. Интересно, что свечение можно усилить, если положить на листья кожуру от банана, которая является источником этилена – гормона роста.

Свечение петуний Firefly не требует специального ухода или удобрений. Оно напрямую зависит от активности метаболических процессов внутри растения.

Компания Light Bio, создавшая эти чудо-цветы, использовала в своей работе процесс преобразования ферментов в люциферин.

Ранее биолюминесцентные растения были доступны только в лабораториях, но теперь их можно купить в США за 29 долларов. За эту сумму вы получите горшок диаметром 10 см с растениями, которые могут достигать 20-25 см в длину.

Light Bio уже принимает предварительные заказы на первую партию петуний Firefly, которая составляет 50 000 штук. Счастливчики получат свои светящиеся саженцы уже в апреле.