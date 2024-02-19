В Париже прошла презентация первой книги Президента Туркменистана

Посольство Туркменистана во Франции 17 февраля организовало в Париже презентацию первой книги Президента Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины», сообщает в пресс-релизе туркменское диппредставительство.

Участниками мероприятия стали студенты из числа французской молодежи, обучающиеся в ведущих высших учебных заведениях Франции, включая Высшую школу менеджмента (EMLV), Высшую школу инженеров (ESILV), Высшую школу цифровизации (IIM), Национальную школу инженеров Пуатье (ENSI Poitiers), Университет Сорбонны и др.

Презентация вызвала большой интерес у учащихся французских вузов. Они выразили восхищение заботой государства о молодежи в Туркменистане. Особое внимание было уделено важным задачам молодых туркменистанцев в контексте дальнейшего развития страны.

В рамках встречи была поднята тема предстоящего 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Подчеркивалось, что 2024 год в Туркменистане объявлен Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Участники мероприятия также познакомились с традициями туркменской кухни, отведав национальные блюда.