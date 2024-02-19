Британские университеты требуют от банков «зеленых» инвестиций

Крупнейшие университеты Великобритании, включая Кембридж, Оксфорд и Лондонскую школу экономики, объединились, чтобы потребовать от банков более решительных действий в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Mail.ru со ссылкой на Financial Times.

Коалиция, в которую входят 21 университет, предупредила, что выведет £5 млрд из банков, если те не будут соответствовать строгим критериям «зеленых» инвестиций. Банки должны прекратить финансирование новых проектов по добыче ископаемого топлива, а также разработать «зеленые» финансовые продукты, гарантирующие, что средства клиентов не будут использованы для поддержки нефтяных, угольных или газовых проектов.

Университеты ссылаются на план Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому для достижения нулевых выбросов к 2050 году необходимо прекратить финансирование ископаемого топлива с 2021 года.

Пока лишь немногие банки соответствуют требованиям коалиции. По данным Reclaim Finance, из 100 крупнейших банков мира только La Banque Postale отвечает всем критериям. Среди 100 крупнейших управляющих компаний ни одна не соответствует.

Администрации университетов находятся под сильным давлением со стороны студентов и преподавателей, которые требуют более решительных действий в борьбе с изменением климата. Оксфордский университет, например, подвергся критике за увеличение косвенных инвестиций в ископаемое топливо.