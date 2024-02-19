«Аркадаг» – «Пари НН»: где смотреть прямую трансляцию товарищеского матча

Сегодня, 18 февраля, «Аркадаг» проведет свою четвертую товарищескую игру на зимних сборах. Соперником команды Владимира Байрамова станет «Пари НН» из России. Матч пройдет в Абу-Даби и начнется в 19:00 по ашхабадскому времени.

Прямая трансляция матча «Аркадаг» – «Пари НН» будет доступна на странице российского клуба Вконтакте по данной ссылке.

Напомним, ранее были анонсированы спарринги «Аркадага» с российским «Зенитом» (21 февраля) и кыргызской «Абдыш-Атой» (25 февраля).

Стоит отметить, что в эти дни футболисты «Аркадага» ведут подготовку к стартующему 4 марта чемпионату Туркменистана-2024. В новом сезоне команда из одноименного «умного» города готовится отстоять чемпионский титул.