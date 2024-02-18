Турция в тройке лидеров по экспорту сериалов

Турция совершила настоящий прорыв в сфере телевидения, обогнав по экспорту сериалов такие страны, как Корея, Мексика и Бразилия, и заняв почетное третье место после США и Великобритании. Об этом сообщает beyazperde.com со ссылкой на The Economist.

По мнению аналитиков, все началось с сериала «Великолепный век» в 2011 году, который не только завоевал миллионы сердец по всему миру, но и проложил дорогу другим турецким сериалам.

Глобальный спрос на них взлетел на 184% с 2020 по 2023 год, в то время как корейские сериалы показали рост «всего» на 73%.

В 2022 году доход от экспорта турецких сериалов принес 600 миллионов долларов, а некоторые эксперты прогнозируют, что в скором времени он может достичь миллиарда.

Испания, Саудовская Аравия и Египет стали крупнейшими импортерами турецких сериалов в 2023 году.

Привыкнув к драматизму теленовелл, испанцы и латиноамериканцы с энтузиазмом воспринимают эмоциональную насыщенность турецких сериалов, что обуславливает их верность данному жанру.

Завораживающие пейзажи, красивые костюмы, увлекательные сюжеты – все это делает турецкие сериалы настоящим феноменом и завоевывает любовь зрителей по всему миру.