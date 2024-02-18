«Туркмен Логистика» и КСТП провели вебинар по новым векторам мультимодальных перевозок

На днях Ассоциация «Туркмен Логистика» совместно с Международным координационным советом по трансевразийским перевозкам (КСТП) организовали вебинар на тему «Новые векторы развития евразийских мультимодальных перевозок».

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», в мероприятии приняли участие около 60 руководителей государственных учреждений и топ-­менеджеров частных транспортных компаний из 25 государств.

С туркменской стороны участвовали около 30 представителей, в том числе агентства Türkmendeňizderýaýollary, Международного морского порта Туркменбаши, а также транспортно-логистических компаний – членов Ассоциации «Туркмен Логистика».

Участники рассмотрели перспективы перевозок грузов по территории Туркменистана и Ирана по Международному транспортному коридору Север–Юг через Международный морской порт Туркменбаши.

Также участники форума обсудили роль порта как важнейшего звена на трансевразийских транспортных маршрутах. Члены Ассоциации «Туркмен Логистика» презентовали свои сервисы и потенциальные возможности в этом направлении.