Туркменские школьники в январе завоевали 17 медалей международных олимпиад

Учащиеся школ Туркменистана успешно выступили на международных интернет-олимпиадах и завоевали 17 медалей за январь текущего года. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил вице-премьер Н.Аманнепесов, пишет Сетевое издание Arzuw NEWS.

Как сообщалось, первое занятие второго полугодия 2023-2024 учебного года было посвящено девизу нынешнего года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», утверждены квоты приёма аспирантов в аспирантуру, докторантов в докторантуру по научным направлениям, регистрации соискателей учёных степеней, а также приёма ординаторов в клиническую ординатуру в 2024 году.

Отчитываясь о работе в сфере здравоохранения, вице-премьер сообщил, что в январе этого года в лечебно-профилактических учреждениях проводились плановые мероприятия. За счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова были проведены различные операции и лечение больных детей. Продолжается строительство и реконструкция научных и клинических центров.

Также осуществляется дальнейшая работа по развитию в стране спортивного и олимпийского движения, подготовке наших спортсменов к Олимпийским играм, чемпионатам, крупным международным соревнованиям, внедрению цифровой системы. На международных спортивных состязаниях завоёвано 4 золотые и 4 серебряные медали.