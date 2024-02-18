Туркменистан примет участие в чемпионате Центральной Азии по киберспорту

Сборная Туркменистана по киберспорту готовится к предстоящему чемпионату Центральной Азии, который пройдет летом этого года в Узбекистане.

Команда будет соревноваться в таких дисциплинах, как PUBG Mobile, eFootball, Dota 2 и Counter-Strike 2, пишет МИЦ.

По словам председателя Федерации электронного спорта Туркменистана Назара Удеумурадова, страна демонстрирует неплохие результаты на международной арене, несмотря на относительную молодость киберспорта в регионе.

Туркменистан является родоначальником киберспортивного движения в Центральной Азии – это первая страна региона, создавшая Национальную федерацию электронного спорта.

Подготовка туркменских киберспортсменов ведется с применением передовых технологий. За игроками следят тренеры, психолог и специалист по физподготовке, чтобы поддерживать спортсменов в оптимальной форме.