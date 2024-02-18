Туркменистан и Франция обсудили торгово-экономические отношения

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с руководителем Торговой палаты «Франция – Туркменистан» Мари-Элен Берар, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны отметили динамичное развитие туркмено-французских экономических связей. При этом был отмечен значительный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества между компаниями двух стран в таких областях, как энергетика, нефтегазовая отрасль, транспорт и здравоохранение.

Особое внимание на переговорах было уделено перспективам совместной работы по рациональному использованию водных ресурсов Туркменистана.

Бяшимова подчеркнула важную роль, которую Торговая палата «Франция – Туркменистан» призвана играть в активизации торгово-экономических связей между Туркменистаном и Францией.