Посол Туркменистана провел встречу с генеральным директором Третьяковской галереи

Посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев встретился с генеральным директором Третьяковской галереи Еленой Проничевой, сообщает пресс-служба туркменской дипмиссии в Москве.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации выставки туркменских художников и скульпторов в Третьяковской галерее.

Посол Туркменистана рассказал о том, что 2024 год в Туркменистане проходит под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», в течение которого как на государственном, так и на международном уровнях проводятся широкомасштабные мероприятия, посвящённые 300-летию со дня рождения великого поэта, философа и мыслителя Востока.

Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации продуктивных отношений, базирующихся на многолетних традициях искренней дружбы и добрососедства Туркменистана и России, а также договорились провести консультации со специалистами Третьяковской галереи и профильных структур Туркменистана по вопросам организации выставки туркменских художников и скульпторов в 2026 году.