Делегация Туркменистана встретилась с генсеком Федерации коневодства Катара

Делегация Туркменистана во главе с ректором Международной академии коневодства имени Аба Аннаева Пыгы Байрамдурдыевым провела встречу с генеральным секретарём Федерации коневодства Катара Шейхом Ахмадом бин Нух Аль-Тани, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны подчеркнули, что в области коневодства между двумя странами существуют большие возможности. На данный момент налажены активные отношения и обмен опытом в конноспортивной сфере.

Туркменская делегация также провела встречу со специалистами в области ветеринарии в конноспортивном центре «Аль-Шакаб».