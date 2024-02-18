В ИМО МИД Туркменистана наградили победителей творческого конкурса

На днях в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса «Махтумкули, слетает песня с уст…», приуроченного к 300-летию со дня рождения поэта.

Конкурс был открыт для всех желающих, и свои рассказы, статьи и стихотворения представили как студенческая молодежь, так и люди разных профессий, увлекающиеся творчеством.

Жюри конкурса при отборе лучших работ обратило внимание на уникальность, актуальность и художественную выразительность.

Победители определялись по трем номинациям: «Лучший рассказ», «Лучшая статья», «Лучшее стихотворение».

Победители номинации «Лучшая статья»:

I место — студент Туркменского государственного университета имени Махтумкули Мухамметнур Махтумов;

II место – преподаватель Туркменского государственного института культуры Бахар Атаева;

III место — преподаватель Туркменского государственного института физической культуры и спорта Дженнет Гельдибаева.

Победители номинации «Лучшее стихотворение»:

I место — военнослужащий Центрального дома офицеров Министерства обороны Туркменистана Максатмырат Чарыев;

II место — студент Туркменского государственного университета имени Махтумкули Дидар Еркаев;

III место – студентка Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана Бахаргуль Халытгулыева.

Победители номинации «Лучший рассказ»:

I место — студент Института международных отношений МИД Туркменистана Атамырат Язвелиев;

II место – студент Университета инженерных технологий Туркменистана имени Огуз хана Ильяс Амангельдиев;

III место — студентка Туркменского государственного университета имени Махтумкули Сойли Хыдырова.

Поощрительных призов были удостоены студенты Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана Джейхун Джумашов, Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади Ширин Оразмырадова и Туркменского государственного университета имени Махтумкули Сульгун Сейидова, сообщается на сайте ИМО МИД.