В Ашхабаде стартовали спортивные игры дружбы среди дипломатов

В Ашхабаде начались спортивные соревнования, приуроченные к Дню дипломатических работников Туркменистана. В мероприятии принимают участие сотрудники МИД страны, представители иностранных дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, передает издание CentralAsia.news.

Состязания проходят в Олимпийском городке Ашхабада. Дипломаты соревнуются в волейболе, настольном теннисе, мини-футболе и боулинге.

Участники соревнования отметили важность подобных спортивных мероприятий, способствующих неформальному общению и укреплению дружеских связей между представителями разных стран.

Посол Таджикистана в Туркменистане Вафо Ниятбекзода подчеркнул, что дружба – основа успешного развития международных отношений.