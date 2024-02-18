В Ашхабаде подвели итоги конкурса «Морские млекопитающие глазами детей»

Вчера в офисе общественной организациии «Юный натуралист» состоялось подведение итогов конкурса рисунков «Морские млекопитающие глазами детей».

Конкурс приурочен к Всемирному дню защиты морских млекопитающих и организован ОО «Юный натуралист» совместно с Детским фондом Туркменистана при Центральном совете Молодежной организации имени Махтумкули.

В конкурсе приняли участие дети со всех уголков страны; было прислано около 200 работ на заданную тему.

Жюри конкурса возглавил председатель Союза художников Туркменистана Чарымурад Язмырадов. В состав жюри помимо организаторов вошел специалист ЮНИСЕФ Сабрина Гусейнова. Рисунки оценивались по нескольким критериям: оригинальность, художественное мастерство, соответствие теме конкурса и эмоциональность.

Председатель общественной организации «Юный натуралист» Лейли Шыхмадова отметила:

«Мы получили множество замечательных рисунков, которые не только продемонстрировали талант юных художников, но и их глубокую заботу о сохранении морских млекопитающих. Мы надеемся, что этот конкурс станет ежегодным и будет способствовать повышению осведомленности детей о важности защиты морских млекопитающих».

В качестве награды юные авторы 10 лучших работ уже сегодня поехали на экскурсию в Хазарский государственный заповедник. Дети смогут увидеть уникальные природные ландшафты, посетить музей природы, а также пообщаться с научными сотрудниками заповедника. Как отметила Лейли Шыхмадова, организация поддерживает связь со всеми заповедниками благодаря совместным проектам, регулярному обмену информацией, а также участию в мероприятиях.

Остальные участники конкурса получили сертификаты и памятные подарки.

Конкурс был проведен при поддержке турагенства Parahat Syýahat и транспортной компании Prime Shipping.