Туркменские специалисты ознакомились с деятельностью морского порта Валенсии в Испании

На днях специалисты агентства «Туркмендениздеряёллары» посетили с рабочим визитом Испанию. В рамках проекта «Применение принципов «зеленых» портов и устойчивости в регионе Каспийского моря» они ознакомились с деятельностью порта Валенсии по переходу на биоэнергетику в соответствии с современными мировыми стандартами.

Как сообщается на сайте «Туркмендениздеряёллары», туркменские специалисты были также ознакомлены с анализами, проводимыми в морских портах Испании, и реализуемыми в настоящее время пилотными проектами.

Более того, состоялся обмен опытом в вопросах, связанных с управлением портом. Морской порт в Валенсии — это пятый по загруженности морской порт в Европе и самый загруженный порт в Средиземноморье. Он занимает первое место в Испании и второе в Средиземноморском бассейне по объемам контейнерных перевозок.

Проект «Применение принципов «зеленых» портов и устойчивости в регионе Каспийского моря» реализуется ОБСЕ совместно с Туркменистаном. Одной из основных целей проекта является консолидация усилий по содействию превращению Каспийского моря в логистический центр путем содействия торговле и судоходству.

В рамках проекта специалисты «Туркмендениздеряёллары» уже посетили ряд морских портов европейских стран и ознакомились с передовым опытом в области цифровизации портовых операций и применения принципов устойчивого развития.