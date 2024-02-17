Туркменистан полностью исполнил контрактные обязательства по поставкам газа в Россию в 2023 году

Туркменистан в полном объеме исполнил свои контрактные обязательства по поставкам природного газа в Российскую Федерацию. Об это сообщил посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин на брифинге для журналистов в Ашхабаде, передает издание SNG.Today.

В целом российский дипломат высоко оценил текущий уровень развития политических и экономических отношений между двумя странами.

По словам Волынкина, российско-туркменские отношения основаны на принципах равноправия и взаимного уважения. Их особый стратегический характер был подтвержден в 2022 году Декларацией об углублении стратегического партнерства. Диалог между странами регулярно подкрепляется на высшем уровне.