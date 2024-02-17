Туркменистан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в кинематографе

Посол Туркменистана во Франции Максат Чарыев провел встречу с французским кинопродюсером Жаном-Мари Ларонзе и актером Эдуардом Монтутом. Об этом сообщила пресс-служба туркменского дипведомства в Париже.

Встреча стала продолжением успешного участия Ларонзе и Монтута в Первом Международном кинофестивале «Рассвет Аркадага», прошедшем в городе Аркадаг в октябре прошлого года, и собравшем на своей площадке талантливых деятелей киноиндустрии из стран Центральной Азии, Европы, Турции и России.

Гости высоко оценили уровень организации фестиваля «Рассвет Аркадаг», а также отметили красоту Ашхабада, уникальную архитектуру и инновации в «умном» городе Аркадаг.

Жан-Мари Ларонзе подчеркнул, что стабильный и процветающий Туркменистан может стать идеальной площадкой для встреч и сотрудничества деятелей киноиндустрии Азии и Европы, продолжая традиции Великого Шелкового пути.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в кинематографе и искусстве между Туркменистаном и Францией. Стороны выразили готовность развивать партнерские отношения путем обмена опытом и идеями, что открывает новые возможности для культурного диалога.

Максат Чарыев выразил уверенность, что такие встречи будут способствовать укреплению культурных связей и сотрудничеству в сфере искусства. Стороны договорились активно развивать диалог и реализовывать совместные проекты для процветания киноиндустрии и культурного обмена между странами.