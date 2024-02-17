Туркменистан и издание The Investor обсуждают перспективы сотрудничества

Посол Туркменистана во Франции Максат Чарыев провёл встречу с директором международного издания The Investor Леандро Словински. Об этом сообщила пресс-служба туркменского дипведомства.

На встрече обсуждались возможности развития сотрудничества между Туркменистаном и The Investor. Рассмотрены направления потенциального взаимодействия, включая привлечение инвестиций и укрепление деловых связей.

Особое внимание уделено планам выпуска спецвыпуска журнала о Туркменистане. Леандро Словински выразил заинтересованность в исследовании экономического потенциала Туркменистана для представления страны мировому бизнес-сообществу. Словински подчеркнул важность стратегического партнёрства в свете проекта The Investor Turkmenistan 2024.

Директор редакции выразил благодарность за поддержку инициативы, отметив, что проект станет инструментом продвижения Туркменистана на мировой арене.

В ходе встречи выражена надежда на успешный визит Словински в Туркменистан для подготовки материалов и встреч с представителями правительства. Посол Чарыев подчеркнул готовность к открытому диалогу и взаимопониманию. Стороны выразили надежду на долгосрочное взаимовыгодное партнёрство.

The Investor – ведущее издание с мировым охватом, специализирующееся на развивающихся рынках. Компания имеет доступ к инвесторам в 48 странах с общим капиталом 60 млрд долларов.