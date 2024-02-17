Туркменистан и Армения обсудили сотрудничество в области искусства

Посол Туркменистана в Армении Мухамметгелди Аязов встретился с председателем Союза художников Армении Суреном Сафаряном для обсуждения сотрудничества в сфере искусства. Об этом сообщила пресс-служба туркменской дипломатической миссии в Ереване.

Стороны обсудили вопросы популяризации произведений искусства двух стран, организации совместных выставок и других мероприятий.

Аязов поблагодарил Сафаряна за успешное проведение выставки, посвященной 300-летнему юбилею Махтумкули Фраги. Также была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества в области искусства, в частности, о проведении лекций, мастер-классов и других мероприятий. Посольство Туркменистана выразило готовность оказать поддержку в реализации этих планов.