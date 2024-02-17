Концерт музыки из кинофильмов премии «Оскар» был горячо встречен ашхабадской публикой

С большим успехом в Ашхабаде прошел концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева, посвященный музыке из кинофильмов премии «Оскар».

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», музыкальный вечер открылся «Гимном Оскара» композитора Грэга Гульме.

В программе концерта были исполнены музыкальные хиты из 18 кинофильмов, получивших премию «Оскар». Солистами вечера выступили Майса Ниязова, Довран Шаммыев, дебютантка Шасенем Гуверне.

Соло на туйдуке к музыке из кинофильма «Гладиатор» Ханса Циммера исполнил Какаджан Худайбердыев.

Мая Какаджанова, восторженный зритель:

«Я в полном восхищении: от начала и до конца концерта слушала на одном дыхании. Атмосферу вечера создавало всё: подбор композиций, замечательное музыкальное исполнение, вокалисты пели на большом подъеме. Очень мне понравилось, что одновременно с исполнением музыки демонстрировались фрагменты фильмов. Оркестр синхронно соответствовал тому, что происходило на экране, и это был просто «высший пилотаж»! В завершении, публика не хотела расходиться, все были под впечатлением и ждали продолжения!»

В завершении вечера Расул Клычев заверил зрителей, что к Международному женскому дню готовится очередной концерт, который состоится 5 и 6 марта.