Казахстан сократит время прохождения границ с соседними странами до 30 минут

Казахстан проведет масштабную модернизацию пунктов пропуска на границе с Туркменистаном, Китаем и Узбекистаном для развития транзитного потенциала и увеличения товарооборота, сообщает «Казинформ».

Модернизация включает строительство новых пунктов пропуска взамен устаревшей инфраструктуры. Так, на новом месте возводится автомобильный пункт «Алаколь» с расширением территории. В июне 2023 года введен в эксплуатацию инспекционно-досмотровой комплекс «Достык-железнодорожный».

Как отмечают в Комитете госдоходов Казахстана, обновление позволит увеличить пропускную способность в 8 раз и сократить время прохождения границы до 30 минут за счет автоматизации перемещения товаров и транспорта.