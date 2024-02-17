Делегация Туркменистана приняла участие в открытии международного турнира по конкуру в Дохе

Посол Туркменистана в Государстве Катар Мыратгелди Сейитмаммедов и ректор Международной академии коневодства имени Аба Аннаева приняли участие в церемонии открытия международного турнира по конкуру «Меч Эмира», который проходит в эти дни в Дохе, сообщила пресс-служба туркменского диппредставительства.

Трехдневный конноспортивный турнир «Меч Эмира» является одним из самых значимых событий в национальном календаре Катара. Основные скачки пройдут на главном ипподроме Федерации конного спорта Катара.

Каждый день здесь будут проходить по три соревнования в конкуре – чемпионат включит в себя этапы на разной высоте препятствий и выездку. Это масштабное мероприятие соберет лучших всадников и лошадей со всего мира.

Отметим, что конкур – это олимпийская дисциплина конного спорта, в которой всадник на лошади должен преодолеть полосу препятствий за минимальное время и без штрафных очков.