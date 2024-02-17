В Туркменистане 17 февраля ожидаются заморозки и дождь со снегом

17 февраля во всех регионах Туркменистана ожидаются заморозки, дождь со снегом и гололед на дорогах. Об этом сообщает Гидрометеорологическая служба Туркменистана.

В Ашхабаде завтра погода будет переменчивой, пасмурной, возможен дождь со снегом. Ветер — северо-восточный со скоростью 12-15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 0…-2 градуса, днём ​​от -1 до +1 градуса.

В Балканском велаяте погода будет облачной с дождем и снегом. Ветер – восточный, скорость 9-14 метров в секунду, порывы могут достигать 20 метров. Ночью -1…-6 градусов мороза, днем ​​от -4 до +1 градуса, в южных районах +7 градусов, в прибрежных районах 0…-5 градусов мороза.

В Ахалском велаяте ожидается переменчивая пасмурная погода с дождём и снегом. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 10-15 метров в секунду. Погода будет холодная от -4 до +1 градуса ночью, от -3 до +2 градусов днем, в юго-восточных районах до +4 градусов.

В Марыйском велаяте погода переменчивая с дождем и снегом. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 10-15 метров в секунду. Температура от -3 до +2 градусов ночью, от -2 до +3 градусов днем, в южных районах до +8 градусов.

В Лебапском велаяте погода будет переменчиво пасмурная, пойдет дождь со снегом. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Ночью ожидается 0…-5 градусов мороза, в южных районах до +5 градусов, днем ​​-3 градуса до +2 градусов, в южных районах до +8 градусов.

В Дашогузском велаяте — переменчивая пасмурная погода. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду и порывами до 17 м/с. Заморозки ночью -7…-12 градусов, днем ​​-2…-7 градусов.

Ранее мы сообщали, что Государственная служба пожарной безопасности через смс-сообщение напомнила туркменистанцам о том, что при использовании электрических и газовых приборов в зимний период следует соблюдать правила пожарной безопасности и выключать их перед выходом из дома или с работы.