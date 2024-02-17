В Туркменистане открыта регистрация на участие в международной научной конференции

Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» будет проходить в Туркменистане в гибридном формате с 12 по 13 июня.

Принять участие в ежегодном форуме, посвященном национальному Дню науки, приглашаются ученые Туркменистана и зарубежных стран.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», тематические направления конференции включают в себя:

Нанотехнологии, химические технологии, исследование новых материалов и энергетика;

Биотехнология, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология и генетика;

Информационные и коммуникационные системы, компьютерные технологии;

Современная медицина и технологии фармацевтического производства;

Инновационная экономика;

Гуманитарные науки.

Желающие принять участие должны заполнить регистрационную форму, подготовить научные тезисы и доклады, согласно предложенной тематике, и предоставить в оргкомитет мероприятия до 31 марта.

Образец заявки на участие, правила оформления научных работ, контакты для связи с организаторами и другая важная информация размещена на официальном сайте АНТ в разделе «новости».

Рабочие языки научного форума – туркменский, английский и русский.